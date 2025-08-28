Tifón Kajiki deja al menos nueve muertos y severos daños en Vietnam y Tailandia

El paso del tifón Kajiki por el sudeste asiático ha dejado un saldo de al menos nueve fallecidos y tres desaparecidos en Vietnam y Tailandia, además de miles de damnificados y graves daños en viviendas, cultivos e infraestructura.

Kajiki llegó con vientos de hasta 150 kilómetros por hora y, aunque se degradó a depresión tropical, continuó provocando lluvias torrenciales en Laos y el norte de Tailandia, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

Impacto en Vietnam

En Vietnam, más de medio millón de personas fueron evacuadas antes de la llegada del ciclón. Sin embargo, las lluvias y ráfagas causaron la muerte de varias personas, además de 30 heridos y daños en 10 mil viviendas.

Más de 1,6 millones de personas quedaron sin electricidad, mientras que árboles caídos y escombros bloquearon calles y dificultaron las labores de rescate en ciudades como Vinh.

El fenómeno arrasó con extensas áreas de cultivo de arroz y provocó la pérdida de ganado, golpeando duramente a las comunidades rurales.

Consecuencias en Tailandia

En el norte de Tailandia, las lluvias intensas ocasionaron graves inundaciones con saldo de muertos, desaparecidos y numerosas viviendas anegadas. Carreteras y caminos quedaron cortados, lo que obstaculizó la llegada de ayuda humanitaria.

Las autoridades advirtieron que el riesgo de desbordes y deslizamientos de tierra persiste debido a la saturación de los suelos.

Daños en infraestructura y transporte

Las lluvias inundaron calles de Hanói, provocando caos vehicular. El tren de alta velocidad Laos-China suspendió operaciones por dos días, y varias rutas terrestres quedaron inhabilitadas.

Equipos de emergencia y militares trabajan en la reparación de redes eléctricas y caminos rurales.

Pérdidas agrícolas y económicas

El Ministerio de Agricultura de Vietnam informó que miles de hectáreas de arroz fueron destruidas y se perdió gran cantidad de ganado. La devastación amenaza con agravar el abastecimiento de alimentos y generar un impacto económico en pequeños productores.

En lo que va del año, más de 100 personas han muerto o desaparecido en Vietnam a causa de desastres naturales.