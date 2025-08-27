Tragedia en misa escolar: dos niños muertos y 17 heridos deja tiroteo en colegio católico

El atacante abrió fuego durante una misa escolar con un rifle, una escopeta y una pistola. Las autoridades creen que se quitó la vida en el estacionamiento.

La ciudad de Minneapolis (Estados Unidos) vivió una jornada de horror tras el tiroteo registrado este miércoles en la iglesia católica de la Anunciación, donde se celebraba una misa por el inicio del curso escolar. El ataque dejó dos niños muertos, de 8 y 10 años, además de 17 heridos, 14 de ellos menores de edad.

El jefe de policía, Brian O’Hara, detalló en conferencia de prensa que los pequeños fueron asesinados “en los pupitres donde estaban sentados”, y que entre los heridos hay dos niños en estado crítico. El ataque ocurrió alrededor de las 08:30 a.m. (hora local) y provocó una rápida respuesta policial ante la posibilidad de un tirador activo.

Según las primeras investigaciones, un hombre armado se acercó al costado del edificio y comenzó a disparar desde el exterior a través de las ventanas de la iglesia. “El agresor estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Creemos que utilizó las tres”, explicó O’Hara, quien también señaló que se efectuaron “docenas” de disparos.

Minutos después, las autoridades confirmaron la muerte del tirador, quien presuntamente se quitó la vida en el estacionamiento de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia.

El alcalde Jacob Frey y el jefe policial coincidieron en calificar lo ocurrido como un acto de violencia incomprensible. “Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia. Incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad”, expresó O’Hara.