Cliente incendia bar en España tras enfurecer porque no había mayonesa ni kétchup

El hombre arrojó gasolina en la barra de un café y prendió fuego al local. Fue detenido tras causar daños valorados en 9,500 dólares.

Un insólito episodio ocurrió el pasado 20 de agosto en el café-bar Las Postas, en Sevilla (España). Un cliente de 50 años, que había acudido al local con su hijo para pedir dos bocadillos, perdió el control cuando le informaron que no había mayonesa ni kétchup disponibles.

PERDIÓ LOS PAPELES PORQUE NO HABÍA MAYONESA

De acuerdo con las imágenes de seguridad, el hombre salió del establecimiento y se dirigió a una gasolinera cercana, donde llenó una botella de 1,5 litros con combustible. Minutos después, regresó al bar y volvió a preguntar por la salsa. Al recibir la misma respuesta, roció la barra con gasolina y la incendió.

El restaurante estaba casi lleno, por lo que clientes y trabajadores huyeron ante las llamas. Sin embargo, un camarero actuó rápidamente con un extintor y logró contener el fuego antes de que se produjeran daños mayores.

Durante su huida, el atacante se prendió fuego en una mano de manera accidental. Fue arrestado poco después por la policía local, gracias a que un camarero lo persiguió hasta alcanzarlo.

El propietario del local, José Antonio Caballero, calificó el hecho como “surrealista” y explicó: “El bar no tenía cocina, los bocadillos venían preparados. No teníamos salsas. Él cruzó al garaje de enfrente, volvió con una botella de gasolina y preguntó: ‘¿Seguro que no hay mayonesa?’ Sin esperar respuesta, lo vertió y prendió fuego. Fue horrible”.

Aunque no hubo heridos, el incendio dejó pérdidas calculadas en 9,500 dólares. El detenido permanece bajo custodia y espera sentencia por los cargos en su contra.