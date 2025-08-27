Papa León XIV renueva pedido de alto el fuego en Gaza

Durante la audiencia general del miércoles 27 de agosto, el papa León XIV volvió a alzar la voz contra la violencia en Gaza y pidió un compromiso real de las partes en conflicto, así como de la comunidad internacional, para detener la guerra que ha dejado miles de víctimas. Su llamado se centró en tres ejes: la liberación de rehenes, un alto el fuego permanente y el ingreso de ayuda humanitaria.

EXHORTACIÓN DEL PONTÍFICE

El Papa recordó que “existe la obligación de proteger a los civiles” y advirtió que prácticas como el castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones son contrarias al derecho humanitario internacional. Con voz firme, reiteró la necesidad de que los actores involucrados prioricen la paz por encima de los intereses políticos y militares.

León XIV instó a las naciones a no ser indiferentes ante “el terror y la muerte” que atraviesa Tierra Santa, señalando que solo con un acuerdo sólido se podrá alcanzar la reconciliación y garantizar la estabilidad en la región.

APOYO A LÍDERES RELIGIOSOS DE JERUSALÉN

El sumo pontífice respaldó además la declaración conjunta de los patriarcas griego y latino de Jerusalén, Teófilo III y Pierbattista Pizzaballa, quienes exigieron el cese inmediato de la violencia. En su mensaje, remarcaron que el bien común de todos los pueblos debe prevalecer sobre los enfrentamientos que azotan a la región.

La declaración conjunta, apoyada por León XIV, también enfatizó que la espiral de violencia no solo destruye vidas, sino también la esperanza de paz en una de las zonas más sensibles del mundo.