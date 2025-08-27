Colombia: 34 militares secuestrados en medio de operación contra disidencias de las FARC

El hecho ocurrió en Guaviare, en la misma zona donde días antes fue abatido alias ‘Dumar’, uno de los principales cabecillas del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó este martes que 34 militares fueron secuestrados en zona rural de El Retorno, en el departamento del Guaviare, durante una operación en la que fueron abatidos al menos once integrantes de las disidencias de las FARC, entre ellos Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, considerado uno de los principales cabecillas del Estado Mayor Central (EMC).

El secuestro se produjo en un sector conocido como Nueva York, donde civiles retuvieron a los uniformados alegando la necesidad de establecer un corredor humanitario. “Eso es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados. Hemos hecho un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la ONU para que se exija su liberación inmediata”, declaró Sánchez en conferencia de prensa.

Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, explicó que la retención ocurrió tras enfrentamientos con el Bloque Móvil Martín Villa, facción de las disidencias del EMC. Según precisó, cuando las tropas intentaban retirarse de la zona, fueron impedidas por la comunidad, que bloqueó la salida de cerca de 30 soldados.

BUSCAN UNA SALIDA

Las autoridades colombianas destacaron que alias ‘Dumar’ era responsable de consolidar corredores estratégicos para el narcotráfico en los departamentos del Meta y Guaviare. Tanto el Gobierno como las Fuerzas Armadas insisten en que se trata de una acción ilegal y mantienen coordinaciones con organismos internacionales para garantizar la pronta liberación de los militares retenidos.