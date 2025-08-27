Estados Unidos estaría planeando enviar “submarino nuclear” a costas venezolanas

El régimen de Nicolás Maduro acusó a Washington de llevar a cabo “acciones hostiles” al anunciar el envío de un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear al mar del Caribe en los próximos días.

El régimen de Venezuela alertó este martes que Estados Unidos planea enviar un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido a sus costas en los próximos días. Según la denuncia difundida por la Misión Permanente venezolana ante Naciones Unidas, la presencia de los buques USS Lake Erie y USS Newport News constituye una “grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.

En un comunicado oficial, Caracas acusó a la Administración de Donald Trump de ejecutar una “escalada de acciones hostiles”, asegurando que el despliegue militar en el mar Caribe busca intimidar al régimen de Nicolás Maduro. La denuncia, compartida en Telegram por los ministros Yván Gil y Freddy Ñáñez, señala que la llegada de los buques estaría prevista para inicios de la próxima semana, aunque no se precisa la naturaleza de la misión.

En paralelo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció un reforzamiento militar en el Caribe y en la frontera con Colombia. Señaló que se desplegarán buques de mayor porte, drones, helicópteros y patrullas navales como parte de la ‘Operación Relámpago del Catatumbo’, que busca frenar el narcotráfico y el avance de grupos armados en el territorio.

VENEZUELA RESPONDE

De acuerdo con Padrino López, unos 15.000 efectivos custodiarán más de 850 kilómetros de la línea fronteriza entre Venezuela y Colombia. Además, se implementarán sistemas de inteligencia, vigilancia y exploración en zonas estratégicas, mientras el Gobierno insiste en que sus acciones se enmarcan en la defensa de la soberanía frente a la presión militar estadounidense.