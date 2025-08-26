Venezuela pide apoyo a la ONU ante “amenazas” militares de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela solicitó este martes al secretario general de la ONU, António Guterres, respaldo internacional “para restablecer la sensatez” frente a lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos. El pronunciamiento se produce tras la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Washington contra Nicolás Maduro y el despliegue de buques de guerra en aguas del Caribe.

El ministro de Exteriores, Yván Gil, denunció que la movilización militar de EE. UU., que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino de propulsión nuclear, representa un riesgo para la paz regional. A través de su canal de Telegram, el canciller remarcó que incluso podrían haberse desplegado armas nucleares en la zona, en un intento de intimidar al Gobierno venezolano.

Durante una reunión con el coordinador residente de la ONU en Caracas, Gianluca Rampolla, Gil aseguró que la cooperación con Naciones Unidas busca fortalecerse en un marco de respeto a la soberanía. Además, señaló que la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) ratificó a Venezuela como territorio libre de cultivos ilícitos, pese a las acusaciones de Washington sobre el supuesto vínculo del Ejecutivo con el narcotráfico.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El movimiento de la flota estadounidense, que suma al menos seis barcos de asalto anfibio y destructores, es justificado por Washington como un operativo para frenar las rutas del narcotráfico hacia su territorio. Sin embargo, Caracas lo considera una estrategia de presión política contra el régimen de Nicolás Maduro, señalado por la administración de Donald Trump como líder del denominado “Cártel de los Soles”.