Bayly revela plan de escape de Maduro: "estaría planeando fugarse a Nicaragua"

La versión sobre una eventual fuga del dictador venezolano Nicolás Maduro a Nicaragua ha tomado fuerza tras las recientes declaraciones del periodista Jaime Bayly. Según señaló, el mandatario estaría preparando un escape junto a su esposa Cilia Flores y sus hijos, trasladando además parte de su fortuna a Managua, ante un posible colapso político en Caracas y la amenaza de intervención militar estadounidense.

LOS VUELOS QUE DESATARON SOSPECHAS

De acuerdo con reportes de la cadena NTN24 y plataformas como FlightRadar24, un avión Airbus A340 de Conviasa, identificado con matrícula YV1004, realizó vuelos entre Maiquetía y Managua en agosto. Bayly aseguró que, aunque la familia presidencial no viajó en esa ocasión, la aeronave habría transportado maletas con dinero y lingotes de oro.

- El primer vuelo detectado ocurrió el 15 de agosto, entre Caracas y Managua.

- El segundo viaje se registró días después, con destino al Aeropuerto Augusto C. Sandino.

- En ambos casos, la aeronave recorrió espacio aéreo centroamericano antes de aterrizar en Nicaragua.

PRESIÓN MILITAR

Bayly subrayó que estos movimientos se producen mientras Estados Unidos intensifica su presión judicial y militar sobre los líderes chavistas, acusados de encabezar el Cartel de los Soles. La administración de Donald Trump ya envió buques de guerra al Caribe y evalúa operaciones desde aeropuertos de Curazao, Aruba y Trinidad y Tobago, que han mostrado disposición a colaborar.

En paralelo, familias estadounidenses han interpuesto demandas en Miami contra Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, por presuntos casos de secuestro y tortura. A esto se suman las denuncias de líderes regionales, como el presidente paraguayo Santiago Peña, sobre los vínculos del chavismo con redes internacionales de narcotráfico.

Los vuelos hacia Managua y el refuerzo del cerco internacional son interpretados como señales de incertidumbre sobre el futuro político de Maduro, en un escenario donde las recompensas por su captura y la de sus principales aliados superan los 80 millones de dólares.