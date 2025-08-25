“El Mayo” Zambada se declara culpable en EE. UU. y se salva de la pena de muerte

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del ‘Cártel de Sinaloa’, se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York y enfrentará cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico, asesinatos y corrupción.

El ex capo mexicano, de 76 años, compartió durante décadas el mando de la organización criminal junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado en 2019 a cadena perpetua en Estados Unidos.

En su declaración, Zambada admitió que bajo su mando el ‘Cártel de Sinaloa’ transportó más de 1,5 millones de kilos de cocaína hacia territorio estadounidense, obteniendo cientos de millones de dólares al año. También reconoció que ordenó asesinatos de rivales y pagó sobornos a políticos y policías en México para garantizar el paso de la droga.

“Muchas personas inocentes también murieron. Pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”, afirmó Zambada ante el juez Brian Cogan, quien es el encargado de llevar el caso.

Zambada fue detenido en julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, tras el aterrizaje de su avión en una pista de Nuevo México. Mientras Guzmán López se declaró inocente de los cargos, el Departamento de Justicia estadounidense confirmó que no buscará la pena de muerte.

JUICIO HISTÓRICO CONTRA EL CÁRTEL DE SINALOA

La fiscal Pam Bondi calificó su trayectoria como un “régimen de terror” y aseguró que “nunca volverá a estar libre”. El juez fijó la fecha de sentencia para el 13 de enero de 2026, cuando se confirmará la cadena perpetua para el ex capo.

(reuters)