Hambruna en Gaza: Mark Ruffalo denuncia “acto criminal” de Israel y pide detener matanza

El reconocido actor de Hollywood Mark Ruffalo alzó su voz contra la hambruna declarada por la ONU en la Franja de Gaza. A través de un videomensaje difundido en su cuenta de Instagram, el intérprete exigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los gobiernos europeos que actúen para frenar lo que calificó como “un crimen contra la población civil palestina”.

“NO ES UN DESASTRE NATURAL, ES PROVOCADO”

Ruffalo afirmó que la hambruna en Gaza no responde a causas naturales como sequías o fenómenos climáticos, sino a un bloqueo intencional. “Es un acto criminal para matar a la población civil, y lo están perpetrando Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel”, aseguró. El actor criticó que mientras en un lado de la frontera sobra la comida, en el otro no hay nada, y advirtió que el enclave palestino “muere de hambre ante los ojos del mundo”.

En su mensaje, también pidió la liberación de los rehenes, el cese de la violencia contra los niños y el inicio de un proceso que permita alcanzar “una paz justa y duradera”. Más del 80 % de las víctimas en Gaza, recordó, son civiles. “Presidente Trump, haga algo. Europa, hagan algo. Reino Unido, hagan algo. ¿Vamos a quedarnos aquí sentados viendo cómo ocurre esto?”, expresó con vehemencia.

Soldados israelíes habrían escrito los nombres del actor y la cantante Billie Eilish en proyectiles como un gesto de intimidación. Foto: Internet.

EL NOMBRE DE RUFFALO EN PROYECTILES ISRAELÍES

En paralelo al mensaje, circularon en redes sociales imágenes que muestran proyectiles de artillería de 155 mm con los nombres de Mark Ruffalo y de la cantante Billie Eilish escritos por soldados israelíes. En los obuses se podía leer la frase: “Tú puedes ir a Gaza”. La acción fue interpretada como un gesto de intimidación contra ambas figuras públicas que se han manifestado en defensa de los derechos de los palestinos.

El pronunciamiento de Ruffalo se suma al de otros artistas y activistas internacionales que reclaman el fin de la violencia y una respuesta contundente de la comunidad internacional frente a la crisis humanitaria en Gaza.