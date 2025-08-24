Ucrania conmemora su independencia en medio de la guerra con Rusia

Ucrania celebró este domingo el 34º aniversario de su independencia, coincidiendo con los tres años y medio desde el inicio de la invasión rusa. Las conmemoraciones se realizaron de manera modesta, sin grandes desfiles ni actos multitudinarios, debido a la persistencia de los combates en el frente y a la amenaza constante de ataques aéreos en todo el territorio nacional.

En la ciudad de Leópolis, decenas de familias de soldados caídos recibieron condecoraciones póstumas en un acto encabezado por el alcalde Andrí Sadovi. “Ninguna condecoración puede aliviar el dolor que desgarra vuestros corazones. Solo podemos honrar a cada uno de los héroes y asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano”, señaló la autoridad, mientras los asistentes guardaban un emotivo silencio en memoria de los fallecidos.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales divulgadas en febrero por el presidente Volodímir Zelenski, al menos 46 000 soldados ucranianos han muerto desde el inicio del conflicto y más de 380 000 resultaron heridos. Miles de militares permanecen desaparecidos, muchos de ellos en cautiverio ruso, lo que refleja el alto costo humano de una guerra que se prolonga sin una salida diplomática a la vista.

CONTINÚA LA GUERRA

Pese al deseo de paz entre la población, en Ucrania prevalece la percepción de que Rusia busca no solo ocupar territorios, sino también debilitar la independencia y la identidad nacional. “Las posibilidades de un encuentro Putin-Zelenski son escasas porque Putin no tiene interés en la paz. Finge conversaciones para evitar sanciones”, afirmó Oleksandr Merezhko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, reflejando el sentir de un país que resiste en condiciones adversas.