China desarrolla un portaviones volante hipersónico que fue descartado por NASA

China ha retomado un proyecto abandonado por la NASA con el objetivo de dejar atrás a los Estados Unidos en la carrera por el dominio bélico hipersónico.

Los avances supersónicos son un área que el Pentágono considera decisiva para lograr la supremacía militar en las próximas décadas.

Con este avance, una vez más, el Ejército chino rescatará los experimentos de la NASA que se quedaron sin presupuesto para intentar adelantar a los Estados Unidos desarrollando un arma que puede ser formidable

Científicos de la Universidad Politécnica del Noroeste de China trabajan en el diseño de un portaeronaves hipersónico capaz de transportar enjambres de drones de combate mediante el uso de un ala oblicua, una configuración asimétrica que emplea una sola ala diagonal en lugar del diseño simétrico tradicional.

CHINA TOMA LA DELANTERA

Pero esta no es la primera vez que China opta por este camino anteriormente copiaron sistemáticamente diseños de armamento estadounidenses y soviéticos para intentar igualar su poder.

Cabe señalar que, en los últimos años Pekín ha invertido miles de millones de dólares en centros de investigación universitarios, empresas privadas e industria de defensa dentro de un plan coordinado para convertir al Ejército Popular de Liberación en la fuerza más avanzada y poderosa del planeta para 2045.