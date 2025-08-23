EEUU: al menos 5 muertos y más de 40 heridos, varios de ellos graves, deja despiste de bus turístico

Según informaron las autoridades de Nueva York, Estados Unidos, un ómnibus turístico con 54 pasajeros a bordo se accidentó, la tarde de ayer, dejando cinco muertos y más de 40 heridos, varios de ellos están graves.

El bus regresaba de las cataratas del Niágara y se accidentó en la Interestatal 90 de Pembroke, a unos 40 kilómetros de Búfalo. Trascendió que el conductor perdió el control de la unidad durante una distracción y volcó.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Se conoció que las cinco personas fallecidas son adultas y aunque las autoridades no revelaron su identidad, se especificó que la mayoría de los pasajeros a bordo del moderno ómnibus eran de origen filipino, chino e indio.

La Policía de Nueva York detalló que una indagación preliminar descartó como causa de la tragedia una falla mecánica o incapacidad del conductor, quien sobrevivió al accidente y se encuentra cooperando con los agentes.