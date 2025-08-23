Bolivia: Tribunal Supremo ordena revisar detención de expresidenta interina Jeanine Áñez Chávez

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó, en la víspera, que se verifique el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra de Jeanine Áñez, expresidenta interina entre 2019 y 2020.

La resolución señala que los Tribunales Departamentales de Justicia, en un plazo de 24 horas, realicen la verificación a través de los jueces encargados de cada caso, "inclusive de oficio", y que resuelvan conforme a derecho.

Áñez Chávez cumple una condena de 10 años de prisión por el caso 'golpe de Estado II', fue acusada de ubicarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial. Siendo senadora, se autoproclamó titular del Senado y luego presidenta del país.

CRISIS POSTELECTORAL

Además, afronta otros siete procesos judiciales, todos vinculados a la crisis postelectoral tras los comicios de 2019, anulados entre denuncias de fraude electoral en favor del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

Las violentas protestas en distintas ciudades derivaron en la renuncia de Morales Ayma y su posterior salida del país, todo en medio de acusaciones cruzadas de golpe de Estado y fraude, que aún marcan la agenda política boliviana.