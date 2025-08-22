María Corina Machado envía mensaje a Nicolás Maduro: “Sus días están contados”

Luego de que Estados Unidos ofreciera una suma millonaria por información que pueda dar con la detención de Nicolás Maduro, la opositora del chavismo, Maria Corina Machado, envió una advertencia al mandatario de Venezuela.

Durante sus declaraciones, Maria Corina agradeció a nombre de todos sus compatriotas las labores que está haciendo Donald Trump para liberar su nación. Además, precisó que a Maduro Moros le quedan pocos días en el poder.

“Los venezolanos estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump por su apoyo inquebrantable a la libertad y la justicia Así que esta es una señal clara que ya ha llegado a Maduro y a algunos altos mandos que aún lo apoyan, que están robando a Venezuela y pretenden quedarse por la fuerza legítimamente en el gobierno. Los días están contados, sin duda”, comentó la opositora.

NICOLÁS MADURO LIDER DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

De acuerdo a los reportes realizados por las autoridades de Estados Unidos, el mandatario Nicolás Maduro ha sido catalogado como el líder de una organización criminal que viene generando su riqueza a base del narcotráfico.