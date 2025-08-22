Sismo de 7,5 en Chile: fuertes réplicas de 5,1 y 5 grados mantienen estado en alerta

Un potente terremoto de magnitud 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registró a las 22:16 hora local (02:16 GMT del viernes) en el Pasaje de Drake, entre la Antártida y el Cabo de Hornos. El epicentro se localizó a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei, en territorio antártico chileno. El movimiento telúrico generó dos réplicas posteriores de 5,1 y 5 grados que mantuvieron en alerta a las autoridades.

RÉPLICAS Y PROFUNDIDAD DEL SISMO

El primer sismo se originó a una profundidad de 10,8 kilómetros, mientras que las réplicas, registradas por el USGS a las 03:17 GMT y 05:18 GMT, tuvieron una profundidad de 10 kilómetros. La Universidad de Chile, a través de su Centro Sismológico Nacional, ajustó la magnitud principal a 7,6 en la escala de Richter y lanzó una advertencia a través de su cuenta oficial en la red X.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) declaró amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártida chilena, alertando sobre posibles oleajes en las bases Prat y O’Higgins. Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió recomendaciones inmediatas:

- Abandonar playas, orillas rocosas y paseos costeros.

- Evitar humedales, estuarios y desembocaduras de ríos.

- Alejarse de caletas, puertos, muelles y costaneras vehiculares.

La situación mantiene bajo vigilancia a la zona austral, donde se concentran instalaciones científicas y militares chilenas, a la espera de que no se produzcan daños mayores por las réplicas o el comportamiento del mar.