Terremoto de magnitud 7,6 en la Antártica de Chile activa alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 7,6 se registró este jueves a las 22:16 horas locales al noroeste de la Base Aérea Antártica “Presidente Frei” de Chile, lo que activó una alerta de tsunami en el país.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de Chile, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 20 kilómetros y su epicentro se localizó a 258 kilómetros al noroeste de la citada base.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

En situaciones de sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda actuar con calma, identificar las zonas seguras dentro y fuera del hogar y contar con una mochila de emergencia que incluya herramientas, radio portátil y alimentos no perecibles.