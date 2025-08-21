Xi asiste a gran reunión para celebrar 60º aniversario de fundación de región autónoma de Xizang

El presidente chino, Xi Jinping, asistió el jueves a una gran reunión en la plaza del Palacio de Potala en Lhasa, capital de la región autónoma de Xizang, para conmemorar el 60º aniversario de la fundación de la región.



Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, se unió a unos 20.000 funcionarios locales y personas de todos los grupos étnicos y sectores sociales de Xizang en la celebración.



Gama Cedain, presidente del gobierno popular de la región autónoma de Xizang, anunció el inicio de la reunión alrededor de las 10:00.



También estuvieron presentes otros altos funcionarios, entre ellos Wang Huning, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y jefe de la delegación central para las actividades de celebración del aniversario, así como Cai Qi, director de la Oficina General del Comité Central del PCCh.



La región autónoma de Xizang se fundó el 1 de septiembre de 1965, tras el establecimiento del Congreso Popular regional, la legislatura local, a través de elecciones.



Xizang ha logrado avances históricos en su desarrollo económico y social durante las últimas seis décadas.



El producto interno bruto (PIB) regional ascendió a los 276.500 millones de yuanes (alrededor de 38.700 millones de dólares estadounidenses) en 2024, 155 veces más que en 1965. La esperanza de vida promedio en Xizang ha alcanzado los 72,5 años, frente a los 35,5 años de la década de 1950. Cabe destacar que la región ha erradicado la pobreza absoluta milenaria y se ha convertido en una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos, al igual que el resto del país.