Narcos derriban helicóptero policial en Colombia: ataque deja 8 muertos y 8 heridos graves

Esta tarde, 8 policías murieron y 8 resultaron heridos de gravedad tras intensos enfrentamientos y un ataque con dron del Clan del Golfo, el principal grupo narcotraficante de Colombia; el suceso se registró en el departamento de Antioquia, noroeste del país.

El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, dijo que uno, de los dos helicópteros de la Policía, que participaba en el operativo, fue derribado, mientras los uniformados realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca en el sector de Amalfi.

PRODUCTORES DE COCAÍNA

Sobre el tema, el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales: “Tenemos la lamentable noticia de 8 miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi".

El Clan del Golfo, es el grupo armado más grande de Colombia y uno de los principales productores de cocaína a nivel global. La organización tiene en sus filas entre 6.000 y 7.000 miembros fuertemente armados. Opera en al menos 17 de los 32 departamentos del país.