Ucrania: nuevo ataque masivo de drones rusos afecta decenas de edificios civiles y una guardería

Esta mañana, una guardería infantil y decenas de edificios civiles fueron dañados durante un ataque masivo ruso con drones y misiles contra la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, que mató a una persona y dejó a otras tres heridas.

Las explosiones se registraron en una zona densamente poblada de la ciudad, al momento del ataque ruso la mayoría de las personas estaban en sus casas y recién se preparaban para ir a trabajar o estudiar, lo que evitó una tragedia mayor.

VEHÍCULOS PARTICULARES

Según los afectados, algunas de las ventanas y puertas dañadas de los edificios eran nuevas, habían sido instaladas hace solo unos días, ya que la zona fue atacada hace un mes igualmente por drones rusos que causaron daños en los condominios.

Tras el ataque, voluntarios de organizaciones caritativas y de servicios municipales recogían en las calles los restos de las ventanas destruidas y barrían los trozos de cristal de las calles. El ataque también afectó a unos 600 vehículos particulares.