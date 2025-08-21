España arde por la peor ola de incendios forestales del siglo

Más de 20 focos activos han arrasado casi 400.000 hectáreas en Galicia, Extremadura y Castilla y León. El Gobierno de Pedro Sánchez declarará zona de emergencia los territorios afectados.

España enfrenta la peor ola de incendios forestales del siglo XXI, con más de 20 focos activos que ya han destruido cerca de 400.000 hectáreas en lo que va de 2025, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Aunque la bajada de temperaturas en las últimas horas dio un leve respiro a los equipos de emergencia, las llamas siguen fuera de control en Galicia, Extremadura y Castilla y León.

En Galicia, la provincia de Ourense concentra los siete incendios más graves, que han consumido más de 67.500 hectáreas y amenazan zonas naturales protegidas. En Castilla y León, los fuegos afectan especialmente a Zamora y León, donde miles de personas continúan desalojadas, mientras que en Extremadura, el incendio de Jarilla lleva nueve días activo y ya quemó 16.000 hectáreas.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros declarará zona de emergencia a los territorios afectados. Desde Jarilla, Sánchez aseguró que el Estado garantizará recursos para la reconstrucción económica y social de las comunidades damnificadas una vez que se logre controlar los incendios.

NUEVAS MEDIDAS DE APOYO

La Moncloa informó este miércoles que el mandatario encabezó la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para Incendios Forestales, donde se definieron nuevas medidas de apoyo. En paralelo, brigadas internacionales de Alemania y Eslovaquia colaboran en las labores de extinción, en medio de la que ya es considerada la peor temporada de incendios que ha vivido España en lo que va de siglo.