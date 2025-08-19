Maduro ordena despliegue 4,5 millones de milicianos ante “amenazas” de EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, en respuesta a lo que calificó como una “amenaza directa” de Estados Unidos, luego de que el gobierno norteamericano movilizara fuerzas militares en el Caribe y elevara a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

El mandatario aseguró que su gobierno activará todos los mecanismos de defensa para proteger la “soberanía” y la “integridad territorial” de Venezuela, frente a la presencia de tres buques de guerra estadounidenses cerca de aguas venezolanas.

En un acto oficial en Caracas, Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) poner en marcha el plan de movilización total de la milicia, conformada por unos 5 millones de reservistas creados en tiempos de Hugo Chávez.

“Milicias preparadas, activadas y armadas”, afirmó el presidente, quien además anunció la expansión de las milicias campesinas y milicias obreras, con cuerpos combatientes en fábricas, centros de producción y zonas agrícolas.

“¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela”, expresó. En esa línea, también pidió “fusiles y misiles” para la clase obrera, para que defienda su gobierno.

ESTADOS UNIDOS REFUERZA SU PRESENCIA EN EL CARIBE

La administración estadounidense ordenó recientemente el despliegue de tropas y buques de guerra en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región. Maduro, sin embargo, considera esta acción como una amenaza directa a la seguridad venezolana. La tensión entre ambos países se mantiene alta desde que Washington lo acusó de liderar el “Cártel de los Soles”, considerado por la Casa Blanca como un riesgo para la seguridad nacional de EE. UU.