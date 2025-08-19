Papa León XIV sobre guerra entre Rusia y Ucrania: “Hay que trabajar mucho para encontrar la paz”

A más de tres años desde que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual ha dejado centenares de fallecidos y miles de heridos, el Papa León XIV, saludó la iniciativa de Donald Trump para reunirse con Vladimir Putin y Volodimir Zelenski.

En declaraciones a los medios de comunicación, el sumo pontífice de la iglesia católica aseguró que existe la ilusión de que ambas naciones puedan acordar el cese al fuego, sin embargo, esto demoraría en suceder. "Hay esperanza, pero todavía tenemos que trabajar mucho, rezar mucho, y buscar realmente el camino a seguir, para encontrar la paz".

CONVERSA CON LÍDERES DE LOS PAÍSES

Por otro lado, Robert Prevost reveló que mantiene conversaciones con algunos de los líderes de los países, pero no quiso comentar de quien se trataría. "De vez en cuando hablo con algunos. Continuamente. Recemos y busquemos el modo de progresar".

Finalmente, el Papa León XIV hizo un balance sobre sus 100 días desde su llegada al Vaticano, y agradeció todas las muestras de cariño que recibió desde su designación, por lo que, continuará trabajando por alcanzar la tranquilidad en el mundo.