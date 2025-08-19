Kim Jong Un exige expandir arsenal nuclear y acusa a EE. UU. y Corea del Sur de “buscar la guerra”

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advirtió este martes sobre la necesidad de expandir el arsenal nuclear del país y responsabilizó a Estados Unidos y Corea del Sur de “provocar” y “buscar la guerra”. Sus declaraciones se producen en medio de nuevas maniobras militares conjuntas entre Seúl y Washington.

Los ejercicios militares, denominados Escudo Libertad Ulchi, comenzaron esta semana en el país asiático y se extenderán durante once días. En ellos participan 21.000 soldados —18.000 surcoreanos— y unos 580.000 civiles movilizados en simulacros de seguridad.

Washington y Seúl insisten en que se trata de prácticas “puramente defensivas” frente a la creciente amenaza norcoreana. Sin embargo, Kim Jong Un ha calificado los ensayos como una provocación, pese a que Corea del Sur ha buscado en los últimos meses disminuir la tensión en la península.

SEGUNDAS MANIOBRAS

No es la primera vez que Estados Unidos y Corea del Sur realizan estas maniobras que suelen incluir simulacros de ataque o de invasión. La última edición, realizada en marzo, terminó en polémica tras un error que llevó a dos aviones surcoreanos a lanzar ocho bombas sobre una zona civil, dejando cerca de diez heridos.