EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela para enfrentar a cárteles de la droga

El gobierno de los Estados Unidos iniciará en las próximas horas el despliegue de tres modernos destructores equipados con el sistema Aegis —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— frente a las costas de Venezuela, según informó la agencia Reuters, citando fuentes de Washington.

El despliegue responde a una orden del presidente Donald Trump del pasado 8 de agosto, que autoriza emplear las fuerzas armadas contra los carteles de narcotráfico en territorios y aguas extranjeras. La medida permitirá realizar tareas de inteligencia y “ataques si se toma la decisión”.

CARTEL DE LOS SOLES

La operación militar, que ha generado polémica en Venezuela, llega tras la decisión de EEUU de elevar a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del dictador Nicolás Maduro, acusado de liderar el Cartel de los Soles y de estar vinculado al Tren de Aragua.

Desde Caracas, el líder chavista anunció la activación de forma inmediata de un “plan especial” que movilizará a 4,5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano, "que están muy bien preparados, activados y fuertemente armados", afirmó Maduro Moros en un acto televisado.