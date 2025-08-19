Trump ofrece apoyo aéreo como garantía de paz en Ucrania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró en una entrevista con Fox News que su país no desplegará tropas terrestres en Ucrania como parte de un futuro acuerdo de paz con Rusia. En cambio, ofreció apoyo aéreo como garantía de seguridad, mientras los países europeos se encargarían de colocar fuerzas sobre el terreno.

SEGURIDAD PARA UCRANIA SIN INGRESO A LA OTAN

Trump enfatizó que Ucrania no formará parte de la OTAN, aunque tendrá “algún tipo de seguridad” respaldada por naciones como Francia, Alemania y Reino Unido. “Ellos van a estar al frente, y no creo que vaya a ser un problema. Creo que Putin está cansado de esto. Creo que todos están cansados de esto”, declaró.

El mandatario reiteró que su prioridad es “evitar que la gente sea asesinada” y mostró disposición para facilitar un acuerdo en el que Europa asuma un papel central, en lugar de una intervención directa de Estados Unidos.

REUNIÓN ENTRE ZELENSKI Y PUTIN

Trump también reveló que organizó una reunión bilateral entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras constatar que ambos “se llevan un poco mejor de lo que pensaba”. Según señaló, decidió priorizar ese encuentro antes que una cumbre tripartita.

El Kremlin, por su parte, indicó que no descarta una reunión a tres bandas, aunque advirtió que cualquier cita de este tipo debe prepararse con cuidado. “No rechazamos ningún formato, ni bilateral, ni trilateral”, señaló la cancillería rusa al ser consultada sobre los pasos futuros en el proceso de paz.