Hombre vivió ocho años con una hoja de cuchillo incrustada en el pecho sin saberlo

El objeto fue hallado tras una radiografía. Pese a la gravedad del caso, la cirugía para extraerlo fue exitosa y el paciente se recuperó sin complicaciones.

Un insólito caso sorprendió a médicos en Tanzania. Un hombre de 44 años acudió al hospital luego de notar pus en uno de sus pezones, sin imaginar que la causa era una hoja de cuchillo de ocho centímetros alojada en su cavidad torácica.

De acuerdo con un estudio publicado por la National Library of Medicine, el paciente relató que había sufrido una violenta pelea ocho años atrás, donde probablemente resultó herido. Sin embargo, en ese momento no se le realizaron radiografías debido a la falta de recursos y las heridas cicatrizaron, ocultando la presencia del objeto.

Al realizarle una radiografía reciente, los especialistas detectaron la hoja incrustada debajo del hombro derecho. A pesar de ello, el hombre nunca presentó dificultad para respirar, fiebre ni dolor torácico. Los médicos explicaron que el tejido muerto rodeó al objeto, lo que provocó la secreción de pus al exterior.

La cirugía para extraer la hoja fue exitosa y el paciente se recuperó sin mayores complicaciones, aunque durante la intervención se identificó un defecto en el pulmón derecho.

Los especialistas calificaron el caso como extremadamente raro, ya que normalmente este tipo de lesiones son detectadas poco tiempo después de ocurridas.