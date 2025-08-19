Peruana es detenida con 1,4 kilos de cocaína en Indonesia: podría ser condenada a muerte

Una ciudadana peruana, de 42 años, fue detenida en el aeropuerto internacional de la isla de Bali, Indonesia, con 1 432,87 gramos de cocaína, un delito que en este país se castiga hasta con la pena de muerte.

Según las autoridades, la mujer fue detenida el pasado 12 de agosto, llevaba los estupefacientes escondidos en sus partes íntimas. También hallaron 85 pastillas de éxtasis de color naranja dentro del sujetador.

REPATRIANDO A EXTRANJEROS

Las primeras investigaciones revelan que a nuestra compatriota le entregaron la droga en España, ahora tratan de identificar a la persona que iba recibir la mercadería en Bali. El caso se maneja en estricta reserva

En los últimos meses, Indonesia, país que contempla la pena de muerte para el tráfico de drogas, debido a las críticas está repatriando a los extranjeros condenados por delitos relacionados con sustancias ilícitas.