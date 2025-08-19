Frustran robo de diamante rosa de US$ 25 millones en Dubái

Un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares fue recuperado por la Policía de Dubái tras frustrar el robo de una banda criminal internacional. La gema, de 21,25 quilates y clasificada como “Fancy Intense”, había sido sustraída a un joyero local bajo un elaborado plan de engaño.

De acuerdo con las autoridades, los tres sospechosos —todos de nacionalidad asiática— hicieron creer al comerciante que un supuesto comprador millonario estaba interesado en adquirir la pieza. Para ello alquilaron vehículos de lujo y organizaron reuniones en hoteles exclusivos, hasta lograr que el propietario sacara la joya de su bóveda, lo que les permitió concretar el robo.

La operación policial se puso en marcha apenas el joyero denunció el hecho. Gracias al uso de tecnología avanzada, los agentes lograron rastrear a los delincuentes, quienes intentaron escapar separándose en distintos alojamientos. Finalmente fueron arrestados cuando se descubrió que planeaban sacar la gema de contrabando en un pequeño refrigerador con destino a Asia.

JOYA DE PUREZA EXCEPCIONAL

El diamante recuperado posee una pureza excepcional, con apenas un 0,01 % de probabilidades de encontrar otro igual, según su certificación gemológica. Dubái, considerada un centro financiero global y un eje clave del comercio de piedras preciosas, refuerza así su imagen como un lugar seguro tras frustrar uno de los intentos de robo más audaces registrados en la región.