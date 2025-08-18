Trump y Zelenski acuerdan impulsar reunión trilateral con Putin para la paz

La reunión entre Donald Trump, Volodímir Zelenski y algunos líderes europeos en Washington concluyó con un balance positivo. Uno de los temas centrales fue la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que inició en enero de 2022. Ambos mandatarios coincidieron en que un encuentro trilateral con Vladimir Putin sería clave para alcanzar la paz.

Durante el encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump expresó su disposición de trabajar en una cita conjunta con los mandatarios de Rusia y Ucrania. Aseguró que la cooperación entre ambas naciones vecinas es esencial para conseguir un cese al fuego duradero. Según afirmó, existen posibilidades reales de lograr la paz mediante estas conversaciones.

Zelenski, por su parte, respaldó la iniciativa y destacó que su país está listo y preparado para sentarse con el Kremlin. El mandatario ucraniano calificó la cita bilateral con Trump como “la mejor reunión”, pues se abordaron temas cruciales como las garantías de seguridad. Agradeció además la presencia de líderes europeos, a quienes considera actores clave en la búsqueda de un acuerdo.

TERRITORIOS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD

Otro de los puntos tratados en la asamblea fue la situación de los territorios ocupados por Rusia. Putin ha planteado que estos pasen a formar parte de su país como condición para terminar con las hostilidades. Frente a ello, Trump señaló la importancia de discutir posibles intercambios territoriales sobre la base de la línea de contacto actual.

En cuanto a las garantías de seguridad, Ucrania insistió en que resultan fundamentales para prevenir nuevas agresiones de Rusia. Trump sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a implicarse en este aspecto como parte de un eventual pacto de paz. Además, remarcó que Europa es la primera línea de defensa, pero que Washington también apoyará de manera activa.