Trump asegura que solo la “destrucción” de Hamás permitirá liberar a los rehenes

Donald Trump sostuvo este lunes que la liberación de los rehenes en poder de Hamás dependerá de la “confrontación y destrucción” del grupo islamista. En un mensaje publicado en su red Truth Social, señaló que “solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido”.

NEGOCIACIONES EN CURSO

De acuerdo con estimaciones internacionales, al menos 50 rehenes permanecen en Gaza, de los cuales se calcula que 20 están vivos y 30 habrían muerto. Desde el inicio del conflicto, Hamás liberó a 147 cautivos en intercambios por treguas temporales y mediaciones internacionales.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que solo aceptará un acuerdo con Hamás si se liberan a todos los rehenes de una vez. Además, planteó condiciones como el desarme del grupo, la desmilitarización de Gaza y la instauración de un nuevo gobierno sin vínculos con Hamás ni la Autoridad Palestina.

CRECE LA PRESIÓN SOBRE NETANYAHU

En Israel, la presión política y social se intensifica. Este domingo, entre 500 mil y un millón de personas salieron a las calles para exigir un acuerdo que asegure el retorno de los cautivos. La movilización, encabezada por familiares de rehenes, fue una de las más grandes desde el inicio de la ofensiva.

Mientras tanto, en Gaza, las cifras de víctimas siguen en aumento: más de 61 mil palestinos han muerto, según las autoridades del enclave, y crecen los reportes de fallecimientos por desnutrición en medio de la crisis humanitaria.