“Skibidi”, “tradwife” y “delulu” ingresan al Cambridge Dictionary por influencia de TikTok

La cultura de internet y, en especial, el impacto de TikTok siguen dejando huella en el idioma inglés. Este año, el Cambridge Dictionary incorporó palabras como “skibidi”, “tradwife” y “delulu”. De esa manera, confirma que estos neologismos ya no son simples modas pasajeras, sino expresiones con permanencia.
“La cultura de internet está cambiando el lenguaje y el efecto es fascinante de observar y registrar en el diccionario”, señaló Colin McIntosh, responsable del programa léxico de la publicación. Según explicó, la selección se centra únicamente en palabras que muestran potencial de uso a largo plazo.
SIGNIFICADO DE LA JERGA TIKTOKERA
El término “skibidi”, que se popularizó a raíz del viral animado Skibidi Toilet, es definido como una palabra con distintos significados —desde “genial” hasta “malo”— o como una broma sin sentido, empleada en frases como: “What the skibidi are you doing?”. Aunque es común entre los más jóvenes, generaciones anteriores la reciben con escepticismo e incluso con alarma.
Por otro lado, “tradwife” describe a mujeres, sobre todo creadoras de contenido, que reivindican roles tradicionales al cuidar de su esposo, hijos y hogar, mostrando este estilo de vida en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube. El fenómeno, vigente desde al menos 2020, ha sido criticado por sus tintes conservadores.
En cuanto a “delulu”, abreviatura de “delusional”, se refiere a creer en cosas irreales o falsas por elección. Nació como insulto en el ámbito del K-pop, pero hoy se asocia a frases virales como “delulu is the solulu”, vinculadas a la manifestación de deseos. Incluso ha llegado al terreno político: el primer ministro australiano Anthony Albanese usó la expresión “delulu with no solulu” para atacar a sus opositores en el parlamento.
La lista de nuevas incorporaciones incluye también “broligarchy”, combinación de “bro” y “oligarchy”, que define a un pequeño grupo de hombres ricos y poderosos de la industria tecnológica con influencia política. Asimismo, se añadieron términos como “mouse jiggler”, dispositivo que simula actividad laboral en la computadora, y “work spouse”, que alude a relaciones laborales de confianza y apoyo mutuo.