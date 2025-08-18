Putin exige concesiones a Ucrania en víspera de reunión entre Trump y Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en Washington para sostener un encuentro clave con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de nuevas presiones diplomáticas para frenar la guerra con Rusia. En la agenda también participan altos líderes europeos que buscan reforzar el respaldo a Kyiv y fijar una estrategia común frente a Moscú.

Durante la cumbre previa entre Trump y Vladimir Putin en Alaska, el mandatario ruso planteó condiciones para un eventual acuerdo de paz. Entre ellas, la cesión de Crimea y la aceptación de que Ucrania nunca se incorpore a la OTAN. Asimismo, exigió el reconocimiento del control ruso sobre el Donbás, mientras se mostró dispuesto a congelar el resto de las líneas de frente. Zelensky ha advertido que cualquier compromiso de seguridad debe ser más sólido que los acuerdos pasados que resultaron ineficaces.

Europa busca una postura unificada

En la reunión de este lunes también participarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y los jefes de gobierno de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia. Desde Europa se ha subrayado la necesidad de mantener una posición firme frente a Putin. Macron remarcó que ceder terreno a Moscú podría abrir la puerta a futuros conflictos, mientras von der Leyen pidió convertir a Ucrania en un “puercoespín de acero” que disuada cualquier intento de invasión.

A pesar de las negociaciones, Rusia ha intensificado sus ofensivas. En paralelo a la llegada de Zelensky a Estados Unidos, se registraron nuevos bombardeos contra Járkiv, Zaporiyia y Sumy. El líder ucraniano condenó estos ataques y señaló que evidencian la urgencia de garantizar un marco sólido de seguridad que permita defender tanto la soberanía de su país como la estabilidad de Europa.