EEUU: tres muertos y ocho heridos deja feroz balacera en un local nocturno de Brooklyn

Según informó el diario The New York Times, al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas tras un feroz tiroteo ocurrido esta madrugada en un local nocturno del distrito neoyorquino de Brooklyn, Estados Unidos.

Testigos revelaron a la policía que todo se desarrollaba con normalidad en el bar y restaurante Taste of the City, ubicado en el barrio de Crown Heights, cuando varios hombres armados comenzaron a disparar a todos lados.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Los muertos son hombres de entre 27 y 35 años, todos dejaron de existir en la escena del crimen. Por otro lado, los ocho heridos, cinco hombres y tres mujeres, ya están recibiendo atención médica especializada y sus vidas no corren peligro.

Las autoridades informaron que hasta el momento no han arrestado a ningún sospechoso del ataque, pero asistentes al local están brindando importante información. Los agentes recuperaron alrededor de 36 casquillos de varias armas.