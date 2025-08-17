Elecciones Generales en Bolivia: se registra explosión cerca de colegio donde iba votar candidato

Según informó el Gobierno boliviano, esta mañana se registró una explosión cerca de un centro de votación, en el municipio de Entre Ríos, en Cochabamba, donde debe sufragar un candidato presidencial. El incidente desató el caos entre los votantes.

Inmediatamente la policía reforzó la seguridad del postulante de izquierda Andrónico Rodríguez Ledezma, del partido Alianza Popular, quien debe presentarse al local de votación U.E. T.H José Carrasco, que no sufrió daños tras la fuerte detonación.

TERCER LUGAR

"Hemos recibido el reporte de que se ha registrado la detonación de un explosivo. La Policía ya está en el lugar garantizando la normalidad de la jornada electoral", declaró brevemente la viceministra de Seguridad Carola Arraya.

Según los últimos sondeos publicados antes de las Elecciones Generales 2025 de Bolivia, el postulante presidencial Andrónico Rodríguez, está en el tercer lugar de las preferencias electorales y logrando más simpatizantes.