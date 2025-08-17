Elecciones Generales en Bolivia: candidatos Samuel Doria y Jorge Quiroga lideran las encuestas

Hoy, domingo 17 de agosto, se desarrollan las elecciones generales de Bolivia, en un contexto de crisis económica y máxima polarización política. Estos comicios podrían marcar el fin de casi 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

Según analistas, después de mucho tiempo existe la posibilidad real que la oposición logre un triunfo. Lideran casi todas las encuestas los candidatos de derecha Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge "Tuto" Quiroga Ramírez (Plataforma Libre).

TEMAS ECONÓMICOS

En caso ninguno de los dos alcance la mayoría para ganar en primera vuelta, la segunda ronda se desarrollará el 19 de octubre. Los sondeos muestran un alto porcentaje de votos indecisos, blancos y nulos, que suman alrededor del 30-33% del electorado.

En estos comicios, el Congreso también podría quedar bajo control de la derecha, lo que garantizaría importantes cambios, principalmente, en temas económicos, algo que exigen los ciudadanos ante la permanente escasez de alimentos y combustible.