La hermana de Kim Jong Un eleva la tensión con Corea del Sur

En Corea del Norte, la influyente hermana Kim Jong Un, desestimó las afirmaciones de Corea del Sur sobre el retiro de algunos altavoces norcoreanos a lo largo de la frontera intercoreana.

Kim Yo Jong se burló del Gobierno de Seúl por aferrarse a la esperanza de una reactivación diplomática entre los rivales divididos por la guerra.

Mediante un comunicado publicado bajo el título “La esperanza de Seúl no es nada más que un sueño absurdo” por la agencia estatal de noticias KCNA, Kim Yo afirmó que Corea del Norte "no ha retirado ningún altavoz en zonas fronterizas, ni tiene intención de hacerlo".

"No tenemos la voluntad de mejorar los lazos con el Sur", señaló, y agregó: "Esta postura se fijará en la Constitución en el futuro”.

CONSIDERA A SURCOREA COMO SU ENEMIGO

Las afirmaciones de Kim Yo reiteran sus declaraciones de la semana pasada en las que dijo que el Sur sigue siendo "el enemigo", rechazando retomar el diálogo intercoreano.

Como se sabe, desde Corea del Sur informaron que detectaron el retiro de algunos altavoces en el Norte, días después de que el Sur, en un intento por reducir las tensiones, desmantelara sus propios altavoces de primera línea, utilizados para transmitir propaganda contra el régimen de Pyongyang.