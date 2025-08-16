Vladimir Putin exige Donetsk y Lugansk como condición para terminar guerra con Ucrania

Según el diario británico Financial Times, El presidente ruso habría planteado a Donald Trump suspender la ofensiva en otras regiones a cambio de la cesión de esos territorios a Moscú.

El diario británico Financial Times reveló que Vladímir Putin puso como condición para poner fin a la guerra en Ucrania la entrega de las regiones de Donetsk y Luhansk, parcialmente ocupadas por Rusia desde hace más de una década. El planteamiento fue trasladado durante la cumbre del viernes en Alaska al presidente estadounidense, Donald Trump, según cuatro fuentes consultadas por el medio. A cambio, Moscú estaría dispuesto a detener su avance militar en Jersón y Zaporiyia.

Tras el encuentro, Trump comunicó la propuesta rusa al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a varios líderes europeos en una llamada telefónica. Según el Financial Times, el mandatario estadounidense instó a abandonar la búsqueda de un alto el fuego con Moscú, lo que generó inquietud en las capitales europeas. Putin, por su parte, declaró que está “sinceramente interesado en poner fin” al conflicto, aunque insistió en que cualquier acuerdo debe ser “sólido y duradero”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó al medio británico que se trató de un diálogo “muy importante y sustancial” que podría acercar un eventual acuerdo de paz, aunque evitó dar detalles sobre el contenido de las conversaciones. Paralelamente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que la cumbre de Alaska evidenció nuevamente la astucia de Putin y recordó que “Moscú solo respeta la fuerza”, por lo que pidió no ceder en la presión internacional.

LÍDERES SE PRONUNCIAN

En una declaración conjunta, líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia, además de la Comisión y el Consejo Europeo, remarcaron que cualquier solución negociada debe incluir garantías de seguridad sólidas para Ucrania. El texto subrayó que Kiev debe conservar plena libertad para ingresar en la Unión Europea y la OTAN, y que no se pueden aceptar cesiones territoriales sin el consentimiento del propio gobierno ucraniano.