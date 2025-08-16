EEUU: padres presentan demandan contra Roblox por supuestamente facilitar redes de abuso infantil

Todo un escándalo. La plataforma de videojuegos en línea Roblox enfrenta una millonaria demanda federal en Estados Unidos por presunta negligencia en la protección de niños ante redes de explotación sexual en su servicio, según reportaron medios como People.

El caso, presentado en un tribunal de California, se origina por la denuncia de una madre de Michigan, quien acusa a la empresa de haber permitido que su hija de 10 años fuera víctima de un proceso de captación y abuso a través de la conocida aplicación.

La menor habría sido contactada por un adulto que simuló ser un niño mediante una identidad falsa. Luego, tras ganar la confianza de la niña, le enviaba mensajes de contenido sexual y después le solicitaba imágenes explícitas a la menor. Trascendió que hay casos similares.

AUSENCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS

La denuncia señala que los depredadores suelen ofrecer a los menores la moneda virtual de Roblox, conocida como Robux, a cambio de fotos íntimas u otras "cosas". El escrito sostiene que este mecanismo genera una relación directa entre las ganancias de Roblox y la explotación sexual infantil.

Asimismo, la demanda critica a Roblox por la ausencia de medidas preventivas, como la obligación de verificar la identidad o exigir la confirmación de los padres para el registro de menores de 13 años. La situación facilita que los agresores generen múltiples perfiles anónimos.

Hasta la fecha, Roblox no emitió comentarios sobre la demanda en trámite. En comunicados anteriores, la empresa defendió la rapidez de sus acciones para eliminar contenidos indebidos y la cantidad de recursos asignados a la seguridad de su plataforma, con información de Infobae.