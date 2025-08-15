Rusia: varios muertos, heridos y desaparecidos deja explosión en una fábrica de armas

Según información oficial, al menos cinco muertos, unos cien heridos y un número indeterminado de desaparecidos dejó hoy una explosión en una fábrica de armas en la región rusa de Riazán, al sureste de Moscú.

La explosión tuvo lugar en la fábrica Elastik, perteneciente al grupo petrolero ruso Transneft, que debido a problemas económicos arrendó un taller a la compañía Guefest-M, que se dedica a la fabricación municiones.

DRONES UCRANIANOS

En las últimas horas, el canal de Telegram Mash informó que la explosión habría sido provocada por la detonación de una munición. Las investigaciones del Gobierno siguen para determinar las causas de la tragedia.

Ante los rumores que la explosión fue por un ataque de drones ucranianos, el canal Baza difundió un comunicado donde se señala que en la región no se declaró alarma antiaérea alguna, por lo que la versión no tiene sentido.