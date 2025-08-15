FreeSchlep: la campaña que enfrenta a la comunidad de Roblox con la empresa

La expulsión del creador ha provocado una oleada de apoyo en redes y reabre el debate sobre la seguridad infantil en línea.

La expulsión de un popular creador de contenido ha encendido una controversia en la comunidad de Roblox. La compañía vetó a “Schlep”, un youtuber con más de 640 mil suscriptores, quien afirma que sus investigaciones contribuyeron a la captura de seis personas acusadas de intentar engañar a menores dentro del videojuego. El joven asegura que colaboró con otros creadores para identificar a los sospechosos, pero Roblox lo acusó de poner en riesgo la seguridad de sus usuarios y le envió una orden de cese y desistimiento.

Polémica y respaldo en redes

El caso ha desatado un intenso debate sobre los límites de la acción individual frente a la seguridad digital. En redes sociales, la etiqueta #FreeSchlep se ha viralizado, recibiendo el apoyo de influencers como JiDion, quien también asegura haber sido blanco de represalias por parte de la empresa. Mientras unos usuarios lo califican como un “héroe” por exponer a presuntos depredadores, otros cuestionan si sus métodos, ajenos a protocolos policiales, podrían poner en peligro investigaciones formales.

La polémica se produce en un contexto delicado para Roblox Corporation, que enfrenta múltiples demandas en EE. UU. por presunta negligencia en la protección de menores. Entre las acusaciones figuran casos en los que adultos habrían contactado a niños de hasta ocho años a través de la plataforma, forzándolos a intercambiar material explícito en otros entornos digitales. La compañía insiste en que invierte recursos considerables en moderación humana y tecnológica para prevenir conductas inapropiadas.

En paralelo, crece la presión sobre el CEO David Baszucki, quien afronta pedidos de dimisión impulsados por sectores políticos y comunitarios. Una petición en línea para que renuncie o tome medidas inmediatas ya supera las 64 mil firmas. El episodio de “Schlep” ha reforzado las críticas hacia la gestión de seguridad de Roblox, que continúa bajo el escrutinio público y legal en varios estados de EE. UU.