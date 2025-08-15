El Salvador: CIDH pide a presidente Bukele adoptar medidas para terminar con régimen de excepción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele a "adoptar las medidas" inmediatas para terminar con el régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas criminales que sembraban el terror en todo el país.

El régimen de excepción, prorrogado en 41 ocasiones por la Asamblea Legislativa, suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier tipo y amplía el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días, familiares de los detenidos denuncian abusos de la policía.

ORGANIZACIONES HUMANITARIAS

"Si bien se tiene información del Estado que el país alcanzó una reducción de la criminalidad sin precedentes, contabilizando 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses, la CIDH alerta que la suspensión de derechos y garantías, es un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común", señalan.

Por otro lado, varias organizaciones humanitarias nacionales han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia policial, la mayoría de ellos con signos de violencia, según han denunciado.