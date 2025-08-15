Marco Rubio califica como ‘organización criminal’ al Gobierno de Nicolás Maduro

Tras conocerse la recompensa de 50 millones de dólares que ofrece el Gobierno de Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tildó al Gobierno que encabeza el chavista es una organización criminal.

"Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana", mencionó durante la firma del tratado con Paraguay.

VENEZUELA ESTARÍA MATANDO A LOS CIUDADANOS

Ante los elevados casos de drogadicción en Estados Unidos, Marco Rubio enfatizó que, desde Venezuela, los carteles están ingeniándoselas para seguir distribuyendo diversas sustancias ilícitas en países del mundo.

“La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades", precisó.