Cancillería colombiana exige liberación de topógrafos: “No reconocemos soberanía de Perú en isla Chinería”

Luego de conocerse que el Ministerio Público decidiera detener preliminarmente siete días a los topógrafos colombianos que fueron intervenidos en la isla Chinería, quienes supuestamente se encontraban realizando trabajos sin el permiso de las autoridades, desde el país vecino se pronunciaron al respecto.

Por medio de sus redes sociales, la Cancillería de Colombia exigió la liberación inmediata de sus compatriotas, debido a que se ha dado de una manera irregular. Además, reiteraron que la zona en cuestión no le pertenece al Perú.

“Esta detención irregular fue realizada por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral. Por tanto, el Gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial”, mencionaron.

¿QUÉ HACÍAN LOS TOPÓGRAFOS EN LA ISLA CHINERÍA?

De acuerdo al comunicado difundido desde la Cancillería de Colombia, los topógrafos habrían estado desarrollando una serie de trabajos en beneficio de su país. “Los ciudadanos detenidos se encontraban realizando estudios técnicos orientados a la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia”.