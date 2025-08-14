Daniel Quintero tras ser declarado persona no grata en Perú: “Colombia se respeta”

Precandidato a la presidencia aseguró que de llegar al Gobierno de su país desconocerá los tratados firmados por ambas naciones décadas atrás.

Después de que el Congreso del Perú declarara como persona no grata a Daniel Quintero por el izamiento de la bandera colombiana en la isla Chinería, el exalcalde de Medellín decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse al respecto.

Por medio de su cuenta de X, Quintero hizo caso omiso a la postura que adoptó el Parlamento y aseguró que de llegar a la presidencia en los próximos comicios electorales defenderá el territorio que considera que le pertenece, dejando en claro que desobedecerá los tratados a los que llegaron ambas naciones décadas atrás.

“El Congreso peruano acaba de declararme persona no grata por defender a nuestra patria. Como presidente, si Dios quiere, no cederé ni venderé ni un sólo centímetro de nuestro territorio. Colombia se defiende y se respeta”, escribió en su plataforma digital.

LLEGADA DE DANIEL QUINTERO A LA ISLA CHINERÍA

La incertidumbre de la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería causó la incomodidad de las autoridades, por el accionar, sin embargo, este hecho fue ejecutado por Daniel Quintero, quien en sus redes sociales se proclamó como el artífice del hecho.