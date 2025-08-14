EE. UU. suspende sanciones a Rusia por cumbre Trump–Putin en Alaska

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este miércoles 13 de agosto la suspensión temporal de las sanciones impuestas a Rusia. La medida, firmada por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, se da en el marco del próximo encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.

La licencia especial estará vigente hasta las 00:01 horas del 20 de agosto y cubre únicamente actividades relacionadas con la reunión entre ambos mandatarios. El Tesoro precisó que esta autorización no implica la liberación de propiedades rusas bloqueadas o inmovilizadas.

REUNIÓN ENTRE TRUMP Y PUTIN

Trump señaló que espera llegar mañana 15 de agosto, a un acuerdo con Putin para alcanzar un alto al fuego y de esta manera poner fin a la guerra en Ucrania. Según el mandatario estadounidense, este sería un paso clave hacia la estabilidad internacional.

Por su parte, Putin resaltó la voluntad de Estados Unidos de detener las hostilidades y buscar una paz duradera, tanto en la relación bilateral como a nivel global. La reunión está prevista a las 15.30 horas (Lima) en la base militar Joint Base Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska.