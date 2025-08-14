ONU advierte: “Las mujeres han sido borradas de la vida pública en Afganistán”

En Afganistán las restricciones han despojado a las mujeres y las niñas de sus garantías fundamentales se mantienen y agudizan a cuatro años del regreso de los talibanes al poder en esa nación.

La Organización de las Naciones Unidas advierte que “Las afganas sufren la crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo”, esto aludiendo a la continua ola de restricciones que ha despojado a las mujeres y las niñas de sus garantías fundamentales y sus derechos.

Hechos tan alarmantes como que las niñas tienen prohibido asistir a sus colegios a partir de los trece años, o que las mujeres están vetadas de la mayoría de los trabajos y de la vida política son cosa diaria en Afganistán.

NO PUEDEN NI SALIR SOLAS A LA CALLE

En la mayoría de las regiones ellas no pueden salir a la calle sin la compañía de un hombre e incluso, ha perdido la capacidad de tomar decisiones dentro de sus propios hogares.

Para la ONU, “Afganistán está más cerca que nunca de consolidar una visión de sociedad que borra por completo a las mujeres de la vida pública”.

Además, las prohibiciones para que las mujeres estudien medicina y la restricción de recibir atención médica de doctores varones, sumadas a recortes de ayuda internacional, han provocado una crisis sanitaria para las mujeres.