Turista en India es atacado por elefante salvaje tras usar flash para tomarse una selfie con el animal

El hombre ingresó a una zona restringida y fue embestido por el animal, que lo dejó gravemente herido. Sobrevivió y deberá disculparse públicamente.

Lo que comenzó como una búsqueda de una foto terminó en una peligrosa lección. En Karnataka, India, un turista identificado como R. Basavaraju fue perseguido y pisoteado por un elefante salvaje tras tomarle una fotografía con el flash encendido.

Según las autoridades, el hombre ingresó a una zona restringida cerca de un templo, donde el animal comía zanahorias junto a la carretera. Basavaraju intentó tomarse una selfie, pero la luz del flash enfureció al elefante, que alzó la trompa y cargó contra él. La víctima cayó sobre el asfalto y fue pisoteada, sufriendo heridas graves. En medio del ataque, el animal incluso le arrancó los pantalones y la ropa interior antes de regresar a la vegetación.

DEBERÁ PAGAR MULTA Y DISCULPARSE PÚBLICAMENTE

Pese a la brutal embestida, el turista sobrevivió. Sin embargo, fue multado con 25,000 rupias (unos 285 dólares) por provocar a la fauna silvestre y por invasión de propiedad. Además, deberá grabar un video de disculpas en el que reconozca que el incidente se debió a su desconocimiento y a no respetar las normas locales.

Un testigo identificado como Daniel Osorio declaró al Daily Mail que este hecho “es un fuerte recordatorio de que hay que seguir las reglas de las reservas naturales y dejar que sean las autoridades entrenadas quienes manejen estas situaciones”.

India alberga la mayor población de elefantes del mundo, con unos 30,000 ejemplares. Aunque suelen ser tranquilos, pueden tornarse agresivos en situaciones específicas, como al proteger a sus crías, durante el periodo de musth en los machos o cuando están heridos. En este caso, la invasión del espacio del animal y el destello del flash habrían sido el detonante del ataque.