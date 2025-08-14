México: al menos 26 capos del narcotráfico fueron extraditados a los Estados Unidos por seguridad

En un operativo de máxima seguridad, México extraditó a los Estados Unidos a 26 capos del narcotráfico; el traslado se realizó en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral contra el crimen organizado.

Según se conoció, entre los extraditados se encuentran criminales como Abigael González, alias 'El Cuini', del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Servando Gómez, 'La Tuta', líder de los Caballeros Templarios.

Las autoridades señalaron que se tomó la decisión por motivos de seguridad, ya que los delincuentes seguían con sus actividades delictivas desde prisión, además que trataban de lograr beneficios legales para su liberación.

DECISIÓN SOBERANA

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró tajantemente que la extradición de los narcotraficantes fue una decisión estrictamente soberana, basada en la seguridad de la república y no en solicitudes extranjeras.

Además de los delincuentes 'El Cuini' y 'La Tuta', entre los extraditados a EEUU también se encuentran Juan Félix, 'El Chavo Félix', yerno de Ismael 'El Mayo' Zambada, y Pablo Huerta, 'El Flaquito', del Cártel de Tijuana, informa RPP.