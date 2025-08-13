Alarma por aparición de conejos con ‘tentáculos’ en EE. UU.

La aparición de extrañas protuberancias en conejos silvestres ha encendido las alarmas entre expertos y vecinos en Estados Unidos. Estas formaciones, negras y semejantes a tentáculos, han despertado preocupación por su rápido avance entre los animales que habitan en el vecindario de Fort Collins, Colorado.

Aunque las imágenes generaron temores sobre mutaciones inusuales, los especialistas aclaran que se trata del virus del papiloma del conejo de cola de algodón, conocido también como virus del papiloma de Shope. Esta enfermedad provoca tumores en la cabeza que dificultan la alimentación y pueden ser letales para el animal.

¿CÓMO SE PRODUCE EL CONTAGIO?

El contagio ocurre mediante parásitos como garrapatas y pulgas, que transmiten el virus al morder a los conejos. Según autoridades de vida silvestre de Colorado, la infección se da principalmente en los meses cálidos, cuando los insectos son más activos y frecuentes.

Los expertos advierten no tocar ni intentar atrapar a los animales afectados, ya que, aunque no representa riesgo de contagio en humanos ni mascotas, sí puede provocar la muerte de los conejos.